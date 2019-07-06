В Каспийском море произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Академии наук Азербайджана.

Согласно информации, подземные толчки зарегистрированы в 03:05 шестого июля в 25 километрах к юго-востоку от Астаринской станции.

Землетрясение магнитудой 3.2 балла, с эпицентром на глубине 16 километров, на берегу не ощущалось.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!