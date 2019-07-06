https://news.day.az/society/1135478.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Академии наук Азербайджана.
Согласно информации, подземные толчки зарегистрированы в 03:05 шестого июля в 25 километрах к юго-востоку от Астаринской станции.
Землетрясение магнитудой 3.2 балла, с эпицентром на глубине 16 километров, на берегу не ощущалось.
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