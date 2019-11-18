https://news.day.az/society/1176742.html Орхан Мамедов: Развитие женского предпринимательства является одним из приоритетных вопросов
Орхан Мамедов: Развитие женского предпринимательства является одним из приоритетных вопросов
Развитие женского предпринимательства в Азербайджане является одним из приоритетных вопросов.
Об этом на форуме "Новые возможности на горизонте: Зеленый свет женщинам-предпринимателям" сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, предпринимательство, в частности, малый и средний бизнес стоит в центре текущего этапа реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева.
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