Жители Сумгайыта в массовом порядке и с большим энтузиазмом присоединились к инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по высадке за один день 650 тысяч деревьев в связи с 650-летним юбилеем азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими, который оказал большое влияние на тюркскую литературу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, тысячи горожан, члены трудовых коллективов с праздничным настроем принимают участие в кампании, которая впервые осуществляется в Азербайджане в таком масштабе.

Напомним, что по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, 600-летний юбилей гениального поэта в 1973 году был впервые торжественно проведен в международном масштабе. 600-летие выдающегося мастера слова было включено в список знаменательных событий ЮНЕСКО. Поэтическое наследие Имадеддина Насими представляет собой особую эпоху в истории азербайджанской литературы, которая имеет древние корни и многовековые традиции. Философия поэзии Насими построена на воспевании красот природы, искренних человеческих чувств и свободы личности, она значительно обогатила азербайджанскую литературу.

В связи с тем, что гармония человека с природой занимает особое место в творчестве поэта-мыслителя, увековечивание его памяти в этом масштабном, запоминающемся мероприятии является неоценимым вкладом в охрану окружающей среды, в превращение нашей страны в процветающий край.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта и мыслителя Имадеддина Насими, 2019 год объявлен "Годом Насими".