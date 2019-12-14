В Государственной службе пожарной охраны (ГСПО) МЧС при участии заместителя министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенанта Этибара Мирзоева состоялось оперативное совещание, посвященное тушению пожара 10 декабря текущего года на рынке строительных материалов EuroHome на территории Бинагадинского района Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, на совещании выступил начальник Государственной службы пожарной охраны министерства, генерал-майор внутренней службы Физули Асадов. Он проинформировал о мерах, предпринимаемых в целом по организации службы, дальнейшему повышению боевой и профессиональной подготовки личного состава, предотвращению и оперативному тушению пожаров с меньшими потерями.

Далее заместитель начальника ГСПО полковник Рза Худиев выступил с докладом в связи с тушением пожара на рынке строительных материалов EuroHome, расположенного на территории Бинагадинского района города Баку. Он отметил, что тушение пожара, относящегося к категории сложных, было организовано в соответствии с инструкцией, предприняты все возможные меры по минимизации потерь.

В своем выступлении заместитель министра, генерал-лейтенант Этибар Мирзоев в целом положительно оценил деятельность Государственной службы пожарной охраны в тушении пожара на территории рынка стройматериалов EuroHome, наряду с этим дал соответствующие поручения по повышению профессиональной, боевой и физической подготовки личного состава, усилению дисциплины, организации ремонта и эксплуатации противопожарной техники, проведению профилактических мероприятий на объектах, где пожарная охрана организуется на договорной основе, по реализации более эффективной противопожарной работы и другим направлениям. Замминистра также отметил важность повышения эффективности и усиления мероприятий по пожарной безопасности в связи с наступающим Новым годом.