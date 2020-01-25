В Баку завезли новые такси - ВИДЕО

На телепередаче AzTv "Telesəhər" показали новые, завезенные в Баку такси.

Как передает Day.Az со ссылкой на BakuCity.az, глава пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Нурида Аллахъярова напомнила, что новые такси работают за счет электричества. Было отмечено, что при помощи набранной за час энергии данные такси преодолевают расстояние в 400 км.

В отличие от старых лондонских такси новые рассчитаны на 6 пассажиров.

Еще одна особенность - размещение в салоне алфавита Байля для более легкого контакта пассажиров со слабым зрением с водителем.

Отметим, что в Баку планиуется завезти 100 таких такси.