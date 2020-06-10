Портал icaze.gov.az возобновляет работу

Согласно решению Кабинета министров, передвижение людей с 00.00 14 июня до 06.00 16 июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Абшеронском районе, а также в Сальянском, Кюрдамирском, Евлахском и Исмаиллинском районах будет регулироваться на основании разрешений, размещенных на портале icaze.e-gov.az.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал руководитель пресс-службы "ASAN Xidmət" Эльнур Нифталиев.

Он отметил, что организации могут уже вносить в портал данные о сотрудниках, чья деятельность разрешена.