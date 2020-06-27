В Азербайджане в два раза повышаются штрафы за неношение масок.

Как сообщает Day.Az, это отражено в предлагаемых поправках к Кодексу об административных правонарушениях, которые будут включены в повестку дня заседания Милли Меджлиса 29 июня.

Согласно поправкам, за первичное нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти по применению средств индивидуальной защиты во время пандемии физические лица будут оштрафованы на сумму 100 манатов, должностные лица на сумму 200 манатов, юридические лица будут оштрафованы на сумму 400 манатов.

Также должностных лиц предлагается штрафовать не на 1 500-2 000 манатов, а на сумму от 3 000 до 4 000 манатов.

В настоящее время с учетом характера нарушения и личности того, кто совершил проступок, применяется административный арест сроком до 1 месяца, юридических лиц штрафуют на сумму от 2 000 до 5 000 манатов. Проектом предусматривается, с учетом характера нарушения и личности того, кто совершил проступок, применять административный арест сроком до 1 месяца, юридических лиц предлагается штрафовать на сумму от 4 000 до 10 000 манатов.