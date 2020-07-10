https://news.day.az/society/1252482.html TƏBİB: Зараженному вирусом не обязательно вновь проходить тест через 21 день
TƏBİB: Зараженному вирусом не обязательно вновь проходить тест через 21 день
Зараженному вирусом не обязательно вновь проходить тест через 21 день.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала, завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева.
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