Мы с нетерпением ждем открытия мечетей, но сейчас они должны быть закрыты ради общего блага

В связи с пандемией коронавируса в Азербайджане действует запрет на массовые мероприятия. Как и в других мусульманских странах, посещение мечетей и мест поклонения, а также совершение религиозных обрядов временно запрещено.

Об этом Day.Az сказал имам мечети Гейдара Руфат Гараев.

По его словам, Азербайджан продолжает жить в условиях пандемии, и, несмотря на смягчение карантинного режима, некоторые ограничения все еще действуют.

"Конечно, мусульманский мир хочет, чтобы мечети открылись как можно скорее. Однако текущая эпидемиологическая ситуация такова, что мечетям целесообразнее оставаться закрытыми", - подчеркнул он.

Как отметил наш собеседник, в мечетях и местах поклонения регулярно проводятся дезинфекционные работы.

"Скопление людей в общественных местах увеличивает вероятность инфицирования. Чтобы обезопасить себя и окружающих от опасности заражения, намаз следует совершать дома", - резюмировал Гараев.

Абдул Керимханов