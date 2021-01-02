Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Полада Гашимова

Сегодня, 2 января, день рождения Национального героя Азербайджана генерал-майора Полада Гашимова, героически погибшего 14 июля 2020 года на передовой при предотвращении армянских провокаций, передает Day.Az.

Полад Гашимов родился в 1975 году в селе Вандам. Когда Поладу было шесть месяцев, семья переехала в Сумгайыт, где Гашимов вырос и учился.

В 18 лет Гашимов отправился добровольцем на фронт Карабахской войны.

Полад Гашимов окончил Бакинское высшее общекомандное училище ВС Азербайджана и Военную академию в Турции.

Служил близ Муровдага и в Дашкесанском районе, в зонах соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил. Был командиром батальона. По воспоминаниям сослуживца Гашимова Ильхама Тумаса, в 1996 году Гашимов был командиром подразделения в одной из воинских частей близ Муровдага. По словам Тумаса, Гашимов был заботливым офицером и часто лично помогал солдатам.

В 2003 году майор Гашимов указом Президента Азербайджана Гейдара Алиева за особые заслуги по защите независимости и территориальной целостности Азербайджанской Республики, за отличия в исполнении служебных обязанностей и задач, возложенных на воинскую часть, был награжден медалью "За военные заслуги".

В 2009 году, в звании подполковника, распоряжением Президента Ильхама Алиева за особые заслуги при защите независимости и территориальной целостности Азербайджанской Республики и за выдающиеся заслуги при исполнении служебных обязанностей и задач, возложенных на воинскую часть, был награжден медалью "За Отчизну". В 2014 году за особые заслуги по защите независимости и территориальной целостности Азербайджанской Республики, за выдающиеся достижения в выполнении военных обязанностей и задач, возложенных на воинскую часть и за заслуги в области военного образования подполковник Полад Гашимов распоряжением Президента Ильхама Алиева был награжден орденом "За службу Отечеству" III степени.

Полад Гашимов участвовал в вооруженных столкновениях в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года ("Четырёхдневная война"), находясь на передней линии фронта. Участвовал во взятии одной из высот близ села Талыш, которая была названа в его честь, "Пост Полада". За особые заслуги при защите территориальной целостности Азербайджанской Республики и за отличие в выполнении задач, поставленных перед Вооруженными Силами полковник Полад Гашимов распоряжением Президента Ильхама Алиева от 19 апреля 2016 года был награжден орденом "За службу Отечеству" II степени.

24 июня 2019 года распоряжением Президента Азербайджана Поладу Гашимову было присвоено звание генерал-майора.

Полад Гашимов погиб 14 июля 2020 года в ходе начавшихся 12 июля​ боёв на армяно-азербайджанской границе в Товузском направлени.

Похоронен во второй Аллее Почетного захоронения 15 июля 2020 года.

За особые заслуги в восстановлении территориальной целостности Азербайджана, Поладу Гашимову распоряжением Президента Ильхама Алиева от 9 декабря 2020 года посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджанской Республики".