Будет ли смягчен карантинный режим после 18 января?

Число людей, инфицированных коронавирусом в Азербайджане, продолжает уменьшаться день ото дня.

Снижение количества ежедневных заражений предполагает смягчение ужесточенного карантинного режима.

Многие ждут, что после 18 января будет смягчение.

Итак, возможно ли после 18 января смягчение в условиях строгого карантинного режима?

Как передает Day.Az, на этот вопрос Sonxeber.az ответил Ибрагим Мамедов, пресс-секретарь Кабинета министров:

"В данный момент у нас нет какой-либо информации насчет смягчения строгого карантинного режима после 18 января. Как только будет принято какое-то решение, мы сразу же объявим о нем".