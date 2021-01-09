https://news.day.az/society/1305493.html Будет ли смягчен карантинный режим после 18 января? - отвечает Кабмин
Будет ли смягчен карантинный режим после 18 января? - отвечает Кабмин
Число людей, инфицированных коронавирусом в Азербайджане, продолжает уменьшаться день ото дня.
Снижение количества ежедневных заражений предполагает смягчение ужесточенного карантинного режима.
Многие ждут, что после 18 января будет смягчение.
Итак, возможно ли после 18 января смягчение в условиях строгого карантинного режима?
Как передает Day.Az, на этот вопрос Sonxeber.az ответил Ибрагим Мамедов, пресс-секретарь Кабинета министров:
"В данный момент у нас нет какой-либо информации насчет смягчения строгого карантинного режима после 18 января. Как только будет принято какое-то решение, мы сразу же объявим о нем".
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