Будут ли работать автобусы и метро в праздник Гурбан?

Согласно постановлению Кабинета Министров "Об определении праздничных дней Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы в 2021 году" от 3 декабря 2020 года, Гурбан байрамы в этом году будет отмечаться 20 и 21 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно постановлению Кабинета Министров "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 336 от 12 сентября 2020 года "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом", 20 и 21 июля не относятся к дням, когда деятельность общественного транспорта, также пассажироперевозки в Бакинском метрополитене приостанавливается.

В дни Гурбан байрамы деятельность общественного транспорта, а также Бакинского метрополитена приостанавливаться не будет.