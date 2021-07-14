Начинается восстановление Мардакянского замка и Тубинской шахской мечети

"В ближайшие дни будет начато восстановление Мардакянского замка и Тубинской шахской мечети".

Об этом АПА сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры, передает Day.Az.

Сообщается, что восстановительные работы будут проведены Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA).

Отметим, одноименная крепость, расположенная в бакинском поселке Мардакян, была построена в XII веке - в 1187-1188 годах Ширваншахом Ахситаном I в честь выдающейся победы над врагом. Тубинская шахская мечеть относится к XV веку, была построена в 1481-1482 годах.