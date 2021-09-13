Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 266 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 1 077, вторую дозу получили 189 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 7 611 206, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 508 115, вторую дозу получил 3 103 091 человек.