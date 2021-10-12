Дом композитора Узеира Гаджибейли, подвергшийся армянскому вандализму

Армяне хотели стереть, уничтожить историческое прошлое, духовную память нашего народа на всех оккупированных землях, в том числе и в Шуше. В городе были разграблены и разрушены очаги культуры, памятники, историко-архитектурные сооружения, старинные здания.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, армянскому вандализму подверглось и двухэтажное поместье XIX века, принадлежавшее гениальному азербайджанскому композитору, ученому-музыковеду, публицисту, драматургу, педагогу и общественному деятелю, основоположнику современного азербайджанского профессионального музыкального искусства и национальной оперы Узеиру Гаджибейли. С 1959 года усадьба функционировала как дом-музей. Поддержку этому проекту оказали Национальная Академия наук Азербайджана, Музей истории Азербайджана, Министерство культуры и Музыкальный фонд. В первом зале дома-музея были представлены материалы, отражающие начальный период жизни Узеира Гаджибейли - экспонаты студенческого периода, а также фотографии родственников и членов семьи, охватывающие период до 1920 года. В экспозиции музея хранились рукописи ранних произведений композитора. Во втором, третьем и четвертом залах были выставлены экспонаты, охватывающие деятельность композитора в советский период. Во втором зале был установлен памятник композитору. До оккупации в музее было около 1700 экспонатов. Во время оккупации удалось вывезти в Дом-музей Узеирбека в Баку лишь 136 его личных вещей. После оккупации 8 мая 1992 года города Шуша армянскими вооруженными силами, дом-музей и около тысячи шестисот экспонатов, собранных здесь, были уничтожены армянскими вандалами.

В настоящее время Азербайджан ведет широкомасштабные строительные работы в освобожденном от оккупации городе Шуша. Реконструируются памятники, исторические объекты, подвергшиеся армянскому вандализму. В скором времени будет начато восстановление и дома Узеира Гаджибейли.