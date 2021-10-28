В селе Джоджуг Марджанлы завершен ремонт домов, поврежденных от армянских атак

В селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района завершены ремонтно-строительные работы, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Госкомитет по градостроительству и архитектуре.

По данным ведомства, в селе отремонтированы и восстановлены 46 жилых домов и нежилых объектов, поврежденных в результате обстрелов армянских вооруженных сил.

Один объект предпринимательства отстроен заново и передан владельцу.

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