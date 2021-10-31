История появления телефона и телеграфа в Азербайджане

25 сентября 1881 года, российское правительство утвердило "Основные условия устройства и эксплуатации городских телефонных сообщений в России". Согласно этому документу, право на строительство и эксплуатацию предоставлялось частному предпринимателю сроком на двадцать лет, по истечении которого телефонные сооружения должны были безвозмездно передаваться правительству.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, на подобных условиях были заключены контракты на устройство телефонных сетей в Лодзи, Нижнем Новгороде, Либаве, Ревеле, Ростове-на-Дону и Баку.

Еще в январе того же года общество "Братья Нобели" с целью получения разрешения для прокладки телефонной линии обратилось к губернатору Баку генерал-лейтенанту Валериану Позену, и 18 февраля его получило.

23 ноября (6 декабря) в Азербайджане была сдана в эксплуатацию первая телефонная линия производства компании "Белл" длиной в 6 км, которая соединила главную контору общества (вилла "Петролеа") с домами председателя и главного инженера. Официально эта линия в Азербайджане считается первой телефонной линией, и история создания телефонной связи ведет отсчет от этой даты.

В этой подборке - фотографии, отражающие историю развития телефона и телеграфа в Азербайджане.