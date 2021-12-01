В Баку в многоэтажном здании произошел пожар

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме в поселке Локбатан Гарадагского района города Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, сразу после получения информации по адресу, где произошел пожар, были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

В настоящее время пожар локализован.

Будет предоставлена дополнительная информация.