https://news.day.az/society/1433641.html AzTV запускает новый проект о Шуше - ВИДЕО
AzTV запускает новый проект о Шуше - ВИДЕО
На Азербайджанском телевидении (AzTV) в рамках объявленного в Азербайджане "Года города Шуша" стартует новый проект. Об этом сообщили Trend Life в отделе социальных медиа и связей с общественностью AzTV, передает Day.Az .
Новый проект под названием "Şuşam mənim" (Моя Шуша) будет состоять из цикла передач.
Каждый выпуск будет посвящен одной из тем - старинные кварталы, родники, мечети, исторические памятники и т.д. С ними зрителей будет знакомить во время прогулок по городу заслуженный деятель искусств Ильхам Рагимли вместе с двумя уроженцами города.
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