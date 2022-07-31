Минкультуры извинилось за трудности, с которыми столкнулись журналисты на II Национальном фестивале летних пастбищ

29-31 июля на территории поселка Гаджикенд города Гянджа при организационной поддержке Министерства культуры и других частных и государственных структур был проведен II Национальный фестиваль летних пастбищ.

Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, 30 июля представители различных СМИ нашей страны посетили поселок Гаджикенд.

На обратном пути автобус с представителями СМИ выехал с территории фестиваля около 20:00. После того, как автобус проехал около 700 метров, начался сильный дождь, а грязь, образовавшаяся на грунтовой дороге, затруднила движение автомобиля. Движение автомобилей с большой вместимостью было ограничено сотрудниками МВД, несшими службу в этом районе.

Группа находившихся в автобусе представителей СМИ покинула транспортное средство и продолжила путь пешком, несмотря на настояние ответственного за поездку сотрудника Министерства культуры и сотрудников полиции. Начальник Гянджинского регионального управления культуры министерства Васиф Джаннатов обеспечил встречу этих лиц на личном автомобиле и их соответствующее размещение.

Остальные представители СМИ, оставшиеся в автобусе, после переговоров чиновников министерства с соответствующими государственными органами утром были эвакуированы из района в безопасное место.

При личном участии главы ИВ Гянджи Ниязи Байрамова представители СМИ были эвакуированы в поселок Гаджикенд группами по пять человек на автомобилях с высокой проходимостью. В поселке Ниязи Байрамов и глава Гянджинского РУК Васиф Джаннетов проявили большое внимание к представителям СМИ и на микроавтобусе отправили их в Баку.

Министерство культуры выражает сожаление и приносит извинения за неудобства, доставленные представителям СМИ и гостям в связи с неприятной ситуацией, вызванной неблагоприятными погодными и сложными условиями местности.