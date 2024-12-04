Министр по делам государственной службы, упрощения и трансформации государственной деятельности Франции Гийом Каспарян признался в интервью французским СМИ, что является гомосексуалом.

Как сообщает в среду Day.Az, эта новость вызвала большой резонанс накануне возможного кризиса в правительстве Франции. Отметим, что правительству Мишеля Барнье угрожают два вотума недоверия, рассмотренные за использование премьер-министром статьи 49-3 для принятия бюджета социального обеспечения. Если одно из этих предложений будет одобрено, в правительстве произойдут перестановки, и Гийом Касбарян потеряет свой пост.

Армянин не постеснялся представить своего спутника по имени Антуан, бывшего военного летчика, уточнив, что "делит свою жизнь со своими кошками, проживая при этом в недавно отремонтированном загородном доме в Эр-и-Луар".

Касбарян таким образом пытается показать, насколько является "искренним человеком" и что он ведет "простую, сельскую жизнь".

Однако эта попытка создать подобный имидж выглядит довольно абсурдно. Откровения личного характера никак не связаны с политической повесткой дня. Более того, заявление об ориентации в такой напряженный для Франции момент больше напоминает попытку отвлечь внимание от реальных проблем, таких как риск потери должности и общий кризис в правительстве.

Фокус на личной жизни министра, когда обсуждается судьба страны, вызывает вопросы о приоритетах руководства. Вместо конкретных решений и действий, способных стабилизировать положение, общественности преподносят детали, не относящиеся к управлению государством. Это лишь подчеркивает отсутствие последовательности в политике и попытку уклонения от ответственности перед гражданами.

Напомним, правительство премьер-министра Франции Мишеля Барнье находится под угрозой из-за двух вотумов недоверия, которые будут рассмотрены сегодня. Они стали реакцией на использование Барнье статьи 49.3 для принятия бюджета социальной защиты. Если хотя бы один из вотумов будет принят, правительство подвергнется перестановкам, и Гийом Каспарян может потерять свою должность.