Кто станет азербайджанским "Барбастро"?

Вчерашние матчи Кубка Испании по футболу ознаменовались сенсацией. Аутсайдер "Барбастро", выступающий в четвертом дивизионе, победил представителя Ла Лиги "Эспаньол" со счетом 2:0.

Как сообщает İdman.biz, в кубке Азербайджане давно нет команды, которая могла бы повторить героизм "Барбастро".

Правда, в нашей стране нет четвертого дивизиона. К кубку не допускаются команды Региональной лиги, которые могли бы быть четвертыми по силе.

А вот клубы Лиги I и Лиги II, участвующие в этом соревновании, могут попытаться стать "Барбастро". Хотя пока они не могут составить достойную конкуренцию командам Премьер-лиги Мисли. Вот уже несколько сезонов представители элиты играют четко и выбивают команды низшей лиги из турнира.

В текущем сезоне мы уже были свидетелями этого семь раз. Во втором квалификационном раунде "Сабаил" разгромил "Динамо", "Кяпаз" - "Агдаш" (по 6:0), "Туран Товуз" - "Гиперс Губу" (7:2), "Шамахы" - "Шамкир" (6:1), "Араз-Нахчыван" - "Шахдаг Гусар" (4:0).

Во вчерашних играх 1/8 финала крупных счетов не было, "Сабаил" играл с "Гарадаг Локбатаном" (2:0), "Араз-Нахчыван" - с "Мингячевиром" (3:1) далеко не оптимальными составами, но их игры напоминали легкие прогулки.

Маловероятно, что сегодня команды Премьер-лиги, разгромившие своих оппонентов с общим счетом 34:4 в этих семи матчах, оступятся. Шансов на то, что в матчах "Нефтчи" - "Дифаи", "Габала" - "Карабах", "Имишли" - "Кяпаз", "Сумгаит" - МОИК случатся сенсации, очень мало. Одним слово, победа Премьер-лиги над командами доугих дивизионов с общим счетом 11:0 кажется вопросом времени.

На самом деле это будет не впервые. В прошлом сезоне представители элиты уже "обижали" команды из низших дивизионов, одержав 11 побед в пяти играх II раунда квалификации и шести матчах 1/8 финала. Правда, разница в двух матчах составила один мяч. "Габала" забила только один гол "Имишли", а "Карабах" - МОИКу. "Кяпаз" обыграл "Баку Спортинг" в дополнительное время. Зато было 11 побед и преимущество по разнице мячей 49:5.

Из-за такой разницы между некоторые команды низшей лиги отказывались играть в кубке в предыдущие годы. В сезоне 2022/23 четыре команды I дивизиона четырежды проиграли с общим счетом 0:16. За год до этого четверка представителей Премьер-лиги забила 10 голов и выбила всех соперников, пропустив 3.

Своего "Барбастро" у нас нет уже четыре сезона. За этот период во всех 26 поединках клубы Премьер-лиги легко переиграли своих соперников.

Последним азербайджанским клубом, совершившим подвиг испанского "карлика", стал "Кяпаз". Гянджинский клуб произвел фурор в последнем матче первого раунда сезона-2020/21. "Жертвой" 25 января 2021 года стал "Сабах". "Кяпаз", одержавший волевую победу со счетом 2:1, является последним представителем I дивизиона, в котором он играл на тот момент, прошедшим команду Премьер-лиги.

Вслед за гянджинским клубом команды низшего дивизиона проиграли во всех 26 матчах с общим счетом 12:109.

Возможно, сегодня произойдет сенсация, первая за последние четыре сезона. Этого исключать нельзя. Но смущают последние разгромы с разницев пять-шесть голов.

Отметим, что сегодня первые матчи кубка начнутся в 16:00.