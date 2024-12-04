Брендон Стоун вновь порадует бакинских меломанов

8 декабря в 20.00 по многочисленным просьбам певец и композитор Брендон Стоун вновь выступит с сольным концертом на сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, передает Day.Az.

Брендон Стоун известен как автор хитов "Она", "Родители", "Они любили", "Живи, родной Азербайджан". Певец - частый гость в Баку, где регулярно выступает с сольными концертами и участвует в фестивалях, снимает клипы. В конце июля он выступал на первом Международном музыкальном фестивале Dream Fest в Баку.

Для приобретения билетов можно перейти па ссылке https://iticket.az/ru/events/concerts/brandon-stone-op4/124522

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