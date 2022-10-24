Во всех посольствах Азербайджана будут открыты уголки национальной кухни

По инициативе Агентства и нашего центра во всех посольствах Азербайджана будут открыты уголки нашей национальной кухни.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на Национальном кулинарном Конгрессе заявил директор Национального кулинарного центра Орхан Садыгов.

"Национальный кулинарный центр открывает двери для всех. Каждый может попробовать себя в этой сфере, и государство позаботится о них. Также стоит отметить, что наша кухня является национальным наследием", - сказал он.