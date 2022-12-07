https://news.day.az/society/1517605.html Рашад Джабирли избран членом консультативного совета университета Бахчешехир
Рашад Джабирли избран членом консультативного совета университета Бахчешехир
Председатель правления MÜSİAD Azеrbaycan Рашад Джабирли избран членом консультативного совета университета Бахчешехир.
Как сообщает в среду Day.Az, Университетом Бахчешехир создан консультативный совет с целью расширения сотрудничества между университетами и промышленным сектором, активизации обмена идеями по этой теме и подготовки студентов для деятельности в этом секторе.
Напомним, что в мае между MÜSİAD Azеrbaycan и Университетом Бахчешехир Турции был подписан меморандум.
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