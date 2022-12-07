Председатель правления MÜSİAD Azеrbaycan Рашад Джабирли избран членом консультативного совета университета Бахчешехир.

Как сообщает в среду Day.Az, Университетом Бахчешехир создан консультативный совет с целью расширения сотрудничества между университетами и промышленным сектором, активизации обмена идеями по этой теме и подготовки студентов для деятельности в этом секторе.

Напомним, что в мае между MÜSİAD Azеrbaycan и Университетом Бахчешехир Турции был подписан меморандум.