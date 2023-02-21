https://news.day.az/society/1540133.html Направлено в суд уголовное дело арестованного по "Тертерскому делу" генерала
Направлено в суд уголовное дело арестованного по "Тертерскому делу" генерала
Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении генерал-майора Бекира Оруджева, арестованного по "Тертерскому делу".
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский военный суд.
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