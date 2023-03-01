Азербайджан в списке стран с низкими ценами на хлеб

Азербайджан вошел в список стран с низкими ценами на хлеб.

Как передает Day.Az, данные об этом размещены на energyprom.kz.

В опубликованном списке стран с низкими ценами на хлеб, Азербайджан по состоянию на 24 февраля 2023 года расположился на 6-м месте.