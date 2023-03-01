https://news.day.az/society/1542542.html Азербайджан в списке стран с низкими ценами на хлеб - ФОТО
Азербайджан в списке стран с низкими ценами на хлеб - ФОТО
Азербайджан вошел в список стран с низкими ценами на хлеб.
Как передает Day.Az, данные об этом размещены на energyprom.kz.
В опубликованном списке стран с низкими ценами на хлеб, Азербайджан по состоянию на 24 февраля 2023 года расположился на 6-м месте.
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