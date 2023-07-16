Выдающиеся личности Азербайджана в медальерном искусстве

Юбилейные медали - распространенная форма хранения исторической памяти. В своеобразной "металлической летописи" под особым углом отображались многие исторические события. Благодаря мастерству медальеров, появилось немало медалей, посвященных юбилейным датам известных поэтов, писателей, ученых, художников одаривших родную страну плодами своего ума и таланта, и вместе с тем, представляющие собой произведение искусства.
Во второй половине XX века ведущее место в медальерном искусстве занимал портрет. Первоначально при работе над портретными образами руководствовались традиционной академической манерой лепки. В дальнейшем оформление претерпело изменения благодаря усовершенствованию изобразительных средств. Оборотные стороны портретных медалей стали с годами более разнообразными и выразительными. Вместо надписей и дат стали появляться изображения, дополнявшие и раскрывавшие характер или род деятельности личности на портрете.
400 лет со дня рождения поэта Мухаммеда Физули. Автор - В.Акимушкина. 1959 г.
400 лет со дня рождения поэта Мухаммеда Физули. Автор - В.Акимушкина. 1959 г.
150 лет со дня рождения философа М.Ф.Ахундова. Автор - П.Хрюнов. 1962 г.
150 лет со дня рождения философа М.Ф.Ахундова. Автор - П.Хрюнов. 1962 г.
100 лет со дня рождения писателя М.А.Сабира. Автор - П.Хрюнов. 1962 г.
100 лет со дня рождения писателя М.А.Сабира. Автор - П.Хрюнов. 1962 г.
80 лет со дня рождения композитора Уз.Гаджибекова. Автор - П.Хрюнов. 1966 г.
80 лет со дня рождения композитора Уз.Гаджибекова. Автор - П.Хрюнов. 1966 г.
250 лет со дня рождения поэта, гос. деятеля М.П.Вагифа. Автор - А.Рустамов. 1968 г.
250 лет со дня рождения поэта, гос. деятеля М.П.Вагифа. Автор - А.Рустамов. 1968 г.
100 лет со дня рождения революционера М.Азизбекова. Автор - А.Рустамов. 1975 г.
100 лет со дня рождения революционера М.Азизбекова. Автор - А.Рустамов. 1975 г.
Зодчий Аджеми Нахчывани. Автор - А.Рустамов. 1976 г.
Зодчий Аджеми Нахчывани. Автор - А.Рустамов. 1976 г.
100 лет со дня рождения поэта, драматурга Г.Джавида. Автор - А.Рустамов. 1982 г.
100 лет со дня рождения поэта, драматурга Г.Джавида. Автор - А.Рустамов. 1982 г.
100 лет со дня рождения хирурга М.Миркасимова. Автор - Г.Ахвердиев. 1984 г.
100 лет со дня рождения хирурга М.Миркасимова. Автор - Г.Ахвердиев. 1984 г.
25 лет со дня смерти певца Бюль-Бюля. Автор - Н.Дадашев. 1987 г.
25 лет со дня смерти певца Бюль-Бюля. Автор - Н.Дадашев. 1987 г.
100 лет со дня рождения врача, общественного деятеля Солтан Меджида Эфендиева. Автор - Н.Дадашев. 1987 г.
100 лет со дня рождения врача, общественного деятеля Солтан Меджида Эфендиева. Автор - Н.Дадашев. 1987 г.
75 лет со дня рождения скульптора Фуада Абдурахманова. Автор - Н.Дадашев. 1988 г.
75 лет со дня рождения скульптора Фуада Абдурахманова. Автор - Н.Дадашев. 1988 г.
70 лет со дня рождения поэта С.Вургуна. Авторы - Э. и Т. Зейналовы. 1990 г.
70 лет со дня рождения поэта С.Вургуна. Авторы - Э. и Т. Зейналовы. 1990 г.
Композитор Фикрет Амиров. Автор - А.Рустамов. 1990 г.
Композитор Фикрет Амиров. Автор - А.Рустамов. 1990 г.
Поэт Микаил Мушфиг. Автор - А.Рустамов. 1990 г.
Поэт Микаил Мушфиг. Автор - А.Рустамов. 1990 г.
Композитор и дирижер Ниязи. Автор - Н.Дадашев. 1990 г.
Композитор и дирижер Ниязи. Автор - Н.Дадашев. 1990 г.
Художник Саттар Бахлулзаде. Авторы - Э. и Т. Зейналовы. 1991 г.
Художник Саттар Бахлулзаде. Авторы - Э. и Т. Зейналовы. 1991 г.
Врач, драматург, политический деятель Н.Нариманов. Автор - Н.Дадашев. 1991 г.
Врач, драматург, политический деятель Н.Нариманов. Автор - Н.Дадашев. 1991 г.
Композитор Кара Караев. Автор - Н.Дадашев. 1991 г.
Композитор Кара Караев. Автор - Н.Дадашев. 1991 г.
Сатирик, писатель М.А.Сабир. Автор - А.Рустамов. 2014 г.
Сатирик, писатель М.А.Сабир. Автор - А.Рустамов. 2014 г.
Поэт, философ Низами Гянджеви. Автор - А.Рустамов. 2014 г.
Поэт, философ Низами Гянджеви. Автор - А.Рустамов. 2014 г.
100 лет со дня рождения прозаика, драматурга И.Эфендиева. Автор - В.Мурадов. 2014 г.
100 лет со дня рождения прозаика, драматурга И.Эфендиева. Автор - В.Мурадов. 2014 г.