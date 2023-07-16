Выдающиеся личности Азербайджана в медальерном искусстве

Юбилейные медали - распространенная форма хранения исторической памяти. В своеобразной "металлической летописи" под особым углом отображались многие исторические события. Благодаря мастерству медальеров, появилось немало медалей, посвященных юбилейным датам известных поэтов, писателей, ученых, художников одаривших родную страну плодами своего ума и таланта, и вместе с тем, представляющие собой произведение искусства.

Во второй половине XX века ведущее место в медальерном искусстве занимал портрет. Первоначально при работе над портретными образами руководствовались традиционной академической манерой лепки. В дальнейшем оформление претерпело изменения благодаря усовершенствованию изобразительных средств. Оборотные стороны портретных медалей стали с годами более разнообразными и выразительными. Вместо надписей и дат стали появляться изображения, дополнявшие и раскрывавшие характер или род деятельности личности на портрете.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, среди азербайджанцев тоже были свои мастера. Первым азербайджанским медальером, внесшим весомый вклад в медальерное искусство, был Аслан Рустамов. Важный вклад в медальерное искусство Азербайджана внесли братья Тельман и Эльдар Зейналовы. Еще один видный представитель азербайджанского медальерного искусства - Намик Дадашев.

В данном материале - настольные медали, изготовленные к юбилейным датам выдающихся личностей Азербайджана. Все они в разное время были переданы в Музей истории Азербайджана: