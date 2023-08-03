В Тбилиси азербайджанский бизнесмен подвергся вооруженному нападению

Бизнесмен, подвергшийся нападению в ТЦ "Lilo Mall" в Тбилиси, - этнический азербайджанец Роман Исаев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "TV Pirveli".

Сообщается, что бизнесмен, получивший огнестрельное ранение в голову, был доставлен в больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Отмечается, что вооруженный человек попросил Романа Исаева, владельца текстильного магазина в торговом центре, выйти на улицу, чтобы поговорить, но тот отказался. После этого нападавший открыл огонь, ранив его, а затем сбежал.

Сообщается, что полиция в настоящее время разыскивает преступника, момент ранения попал на камеру видеонаблюдения.

По факту возбуждено уголовное дело.