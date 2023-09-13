О вероятности оползней в Баку

Наблюдается активизация на существующих оползневых участках города Баку и прилегающих к ним территориях.

Как передает в среду Day.Az, об этом сообщается в сюжете телеканала AzTV.

Было отмечено, что спустя четыре года на Бибиэйбатской дороге вновь возникла опасная ситуация.

"Трещины продолжают появляться по всей дороге и тротуару. Даже кладбище, расположенное в верхней части, частично просело и может в скором времени обвалиться.

Здания и частные дома, где проживают тысячи людей, являются активными местами оползневых зон", - сообщается в сюжете.

Заведующий отделом Института географии Мирнух Исмаилов сказал, что сейчас время активизации оползней, и нужно быть осторожными.

Отметим, что периодически в различных районах Баку происходят оползни и обвалы.