О вероятности оползней в Баку - какова ситуация? - ВИДЕО
Наблюдается активизация на существующих оползневых участках города Баку и прилегающих к ним территориях.
Как передает в среду Day.Az, об этом сообщается в сюжете телеканала AzTV.
Было отмечено, что спустя четыре года на Бибиэйбатской дороге вновь возникла опасная ситуация.
"Трещины продолжают появляться по всей дороге и тротуару. Даже кладбище, расположенное в верхней части, частично просело и может в скором времени обвалиться.
Здания и частные дома, где проживают тысячи людей, являются активными местами оползневых зон", - сообщается в сюжете.
Заведующий отделом Института географии Мирнух Исмаилов сказал, что сейчас время активизации оползней, и нужно быть осторожными.
Отметим, что периодически в различных районах Баку происходят оползни и обвалы.
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