В Физули будет построен большой спортивный комплекс

Согласно генеральному плану комплекса общей площадью 17 гектаров, здесь будет построен универсальный зал со зрительской трибуной на 200 мест, позволяющий проводить тренировки и соревнования по баскетболу, волейболу, гандболу, бадминтону, мини-футболу, а также турниры по различным видам спорта.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в своем заявлении журналистам заявил глава департамента министерства молодежи и спорта Азербайджана Эльмир Мехтиев.

Сообщается, что в комплексе будут созданы плавательный бассейн с трибуной на 100 мест, залы для занятий борьбой, дзюдо, боксом и каратэ, а также тренажерные залы.

"В здании предусмотрены административные помещения, кафе, склад, сауна и массажные кабинеты, комнаты для судей, врачей, комментаторов, тренеров и другие техническо-вспомогательные помещения. Согласно плану, на территории комплекса также будут созданы поле для мини-футбола с искусственным покрытием, площадка для занятий спортом на открытом воздухе и техническое здание", - добавил Э.Мехтиев.

Отметим, что организованный в Физулинском районе медиатур "По следам Президента" ("Prezidentin izi ilə") завершился.