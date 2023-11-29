Создание зоны углеродной нейтральности на освобожденных территориях до 2030 года является одной из основных целей

Работа, проводимая на территориях, освобожденных от армянской оккупации, и создание зоны углеродной нейтральности на этих территориях к 2030 году являются одними из основных целей.

Как передает Day.Az, об этом в среду в эксклюзивном интервью Trend сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

Завтра в Объединенных Арабских Эмиратах начнет свою работу 28-я конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP 28). Она отметила, что Азербайджан примет участие в данном мероприятии с широкой делегацией.

"В отличие от прошлых лет, в этом году мероприятие посетят около ста тысяч участников из разных стран. Конференция COP 28 основана на четырех основных направлениях и парадигмах. Первое - ускорение энергетического перехода. Когда мы говорим об энергетическом переходе, мы имеем в виду продвижение "зеленых" альтернативных источников энергии во всем мире и призывы к ускорению этого перехода.

Второе - принятие финансовых обязательств по борьбе с изменением климата, то есть решение финансового вопроса в этой области развитыми странами. Третье - включение человеческого фактора в центр этой деятельности. Четвертое - стороны должны использовать все возможности для инклюзивности конференции и отметить, что на этом мероприятии будут представлены как государственные, так и неправительственные организации и общество", - подчеркнула У.Тагиева.

Заместитель министра отметила, что Азербайджан впервые будет представлен на данном мероприятии своим павильоном.

"Этот павильон был подготовлен при поддержке и участии Фонда Гейдара Алиева, имеющего большой опыт организации выставок в зарубежных странах от имени Азербайджанской Республики. В павильоне нашей страны будет представлена обширная информация о политике Азербайджана в области изменения климата, а также о работе, предпринимаемой в направлении митигации, то есть уменьшения последствий изменения климата, об инициативах, а также о национальных мерах по адаптации к негативным последствиям изменения климата.

В то же время работа, проводимая на территориях, освобожденных от армянской оккупации, и создание зоны углеродной нейтральности на этих территориях к 2030 году являются одними из наших основных целей. Об этом будет представлена обширная информация", - добавила У.Тагиева.

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