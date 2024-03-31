Опубликованы кадры с места обнаружения человеческих останков в Ходжалы - ФОТО
28 марта человеческие останки были обнаружены возле водоема, расположенного в освобожденной от оккупации части города Ходжалы под названием Галадере.
Найденные в этом районе человеческие останки принадлежат как минимум трем людям, передает Day.Az.
В настоящее время продолжаются работы в направлении полного обследования места происшествия.
Как сообщил заместитель руководителя рабочей группы Госкомиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов, после обследования территории будут проведены раскопки и эксгумационные работы.
Представляем кадры с места, где были найдены человеческие останки:
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