Опубликованы кадры с места обнаружения человеческих останков в Ходжалы

28 марта человеческие останки были обнаружены возле водоема, расположенного в освобожденной от оккупации части города Ходжалы под названием Галадере.

Найденные в этом районе человеческие останки принадлежат как минимум трем людям, передает Day.Az.

В настоящее время продолжаются работы в направлении полного обследования места происшествия.

Как сообщил заместитель руководителя рабочей группы Госкомиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов, после обследования территории будут проведены раскопки и эксгумационные работы.

Представляем кадры с места, где были найдены человеческие останки:

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