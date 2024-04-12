Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу - ФОТО
Пострадавшие сегодня в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Бардинской центральной районной больницы.
Отметим, что сегодня в Агдамском селе Алиагалы, на территории, не очищенной от мин, недалеко от бывшей линии соприкосновения взорвалась противопехотная мина. В результате взрыва мины получили ранения ног Багиров Мирфаттах Багир оглу, 1965 года рождения, и Теймуров Хагани Аллахверди оглу, 1973 года рождения.
По данному факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.
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