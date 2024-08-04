https://news.day.az/society/1679644.html Прошел экзамен на выявление способностей по специальности "Журналистика"
Прошел экзамен на выявление способностей по специальности "Журналистика"
Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел экзамена на пригодность для абитуриентов, желающих обучаться в вузах по специальности "Журналистика".
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в ГЭЦ.
Экзамен был организован в Баку и в региональных отделениях ГЭЦ (Нахчыван, Гянджа, Лянкяран, Шеки, Барда, Гёйчай, Ширван, Хачмаз).
Экзамен начался в 10:00 и продлился 2,5 часа. Результаты экзамена будут объявлены в течение 4-5 дней.
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