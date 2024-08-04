Прошел экзамен на выявление способностей по специальности "Журналистика"

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел экзамена на пригодность для абитуриентов, желающих обучаться в вузах по специальности "Журналистика".

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в ГЭЦ.

Экзамен был организован в Баку и в региональных отделениях ГЭЦ (Нахчыван, Гянджа, Лянкяран, Шеки, Барда, Гёйчай, Ширван, Хачмаз).

Экзамен начался в 10:00 и продлился 2,5 часа. Результаты экзамена будут объявлены в течение 4-5 дней.

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