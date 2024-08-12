Трудовые договоры в Азербайджане будут заключаться в электронном виде

В Азербайджане трудовой договор будет заключаться в форме электронного документа в электронной информационной системе, уведомление о трудовом договоре аннулируется.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло свое отражение в поправке к Трудовому кодексу, указ о реализации которой подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно закону, трудовой стаж лиц, работающих в органах государственной власти, перечень которых утвержден соответствующим органом исполнительной власти, а также трудовые договоры с которыми прекращены до 1 июля 2014 года, будет определяться на основании их трудовой книжки.

С даты вступления в силу поправок в Трудовой кодекс трудовые книжки, сведения о которых имеются в электронной информационной системе, будут переданы работникам работодателями. Перевод трудовых договоров, заключенных до дня вступления в силу настоящего закона, в электронную форму будет осуществляться в соответствии с этапами, определяемыми органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.