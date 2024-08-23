Освобожденные территории Азербайджана теперь с расширенным цифровым ТВ

Состоялось очередное заседание Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в совете.

Было отмечено, что на заседании обсуждались 2 вопроса.

В первую очередь обсуждался вопрос расширения открытого (бесплатного) цифрового наземного телевизионного вещания на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. С этой целью решением Аудиовизуального совета 46-й канал телевещательного канала телерадиовещательной станции "Туршсу", расположенной на территории Шушинского района, и 25-й канал телевещательного канала телерадиовещательной станции "Гасанриз кенд", расположенной на территории Агдеринского района, были переданы в пользование производственного объединения "Радио и телевизионное вещание и спутниковая связь" министерства цифрового развития и транспорта.

Затем в связи с указом Президента Азербайджанской Республики от 15 августа 2024 года о внесении изменений в "Список государственных органов (учреждений), осуществляющих аудиовизуальное наземное вещание", утвержденный указом Президента Азербайджанской Республики от 17 сентября 2022 года № 1844, было обсуждено обращение Закрытого акционерного общества "Телевидение и радиовещание Нахчыванской Автономной Республики" к Аудиовизуальному совету. На основании принятых Советом соответствующих решений ЗАО "Телевидение и радиовещание Нахчыванская Автономной Республики" была выдана лицензия регионального наземного телевизионного вещателя (название канала: "Нахчыван ТВ") и лицензия регионального наземного радиовещателя (название канала: "Нахчыван Радио"). Также было принято решение о предоставлении "Нахчыван ТВ" лицензии вещателя платформы, осуществляющей спутниковое вещание, при условии осуществления регионального наземного телевизионного вещания.

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