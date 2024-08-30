TƏBİB о пострадавших при крупном пожаре в Баку

30 августа примерно в 14:55 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с пожаром на объекте в Сураханском районе города Баку.

Об этом в пятницу в ответ на запрос Day.Az сообщили в TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана).

На адрес вызова были отправлены 3 бригады скорой медицинской помощи.

На данный момент один человек получил медицинскую помощь на месте. Бригады скорой медицинской помощи находятся на месте происшествия.

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