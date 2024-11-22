Ветреная погода, временами туман

Обнародован прогноз погоды на 23 ноября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи в некоторых пригородах ожидается моросящий дождь. Ночью и утром местами туман. Северо-западный ветер днём сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 9-12° тепла, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление упадет с 767 мм рт.ст. до 763 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, временами туман. В некоторых восточных районах восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.