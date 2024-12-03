В Баку будет пасмурно и туманно

Обнародован прогноз погоды на 4 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами возможны переменные дожди. Утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью 6-8° тепла, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 768 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но ночью местами в Губа-Гусарском регионе ожидаются переменные проливные дожди. Временами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-5° тепла, днем 6-11° тепла, в горах ночью 6-11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.