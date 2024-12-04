В бакинском метро высадили пассажиров

Машинист поезда, следующего по маршруту "Ахмедлы-Дарнагюль" ("зеленая линия"), находясь на станции метро "28 Мая", потребовал осмотра поезда из-за возможной неисправности. Поэтому пассажиры были высажены на этой станции.

Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

"Поезд будет проверен на ходу. Дополнительная информация будет предоставлена", - говорится в информации.