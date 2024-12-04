https://news.day.az/society/1712798.html В бакинском метро высадили пассажиров - Причина Машинист поезда, следующего по маршруту "Ахмедлы-Дарнагюль" ("зеленая линия"), находясь на станции метро "28 Мая", потребовал осмотра поезда из-за возможной неисправности. Поэтому пассажиры были высажены на этой станции. Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен". "Поезд будет проверен на ходу.
В бакинском метро высадили пассажиров - Причина
Машинист поезда, следующего по маршруту "Ахмедлы-Дарнагюль" ("зеленая линия"), находясь на станции метро "28 Мая", потребовал осмотра поезда из-за возможной неисправности. Поэтому пассажиры были высажены на этой станции.
Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".
"Поезд будет проверен на ходу. Дополнительная информация будет предоставлена", - говорится в информации.
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