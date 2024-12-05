В Азербайджане обновили перечень учреждений, не подчиняющихся Госагентству по туризму

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Государственного агентства по туризму", утвержденный постановлением от 7 июня 2018 года.

Как сообщает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление, в котором указано, что Центр управления и развития туристских и рекреационных зон теперь включен в список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Госагентства.