В Баку задержаны воры автомобильных номеров

В Баку была задержана группа людей, которые занимались кражей государственных регистрационных номеров с автомобилей в Наримановском, Абшеронском и Сураханском районах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Manset.az, в 18-е отделение полиции Наримановского РУП поступило заявление о краже номеров с двух автомобилей, марки Toyota и Jeep. В ходе оперативных мероприятий были задержаны подозреваемые: 20-летние братья Ф.Гусейн и Я.Гусейн, Ш.Керимли, 19-летний Р.Агаев и один несовершеннолетний.

Злоумышленники связывались с владельцами украденных номеров, используя телефонные номера казахстанских мобильных операторов, и требовали деньги за их возврат.

Позже выяснилось, что эта группа также украла номера с пяти автомобилей на территории Хырдалан в Абшеронском районе.

Кроме того, сотрудники 33-го отделения полиции Сураханского РУП задержали 24-летнего А.Исмайыллы, который подозревается в краже номера с автомобиля марки Opel в автомастерской в жилом массиве Ени Гюнешли.

Следственные действия по этим делам продолжаются.

А.Исмайыллы известен под прозвищем "Лимончик". Ранее он прославился в социальных сетях продажей лимонов в России.