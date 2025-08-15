Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 16 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня местами возможен переменный дождь, грозы. Северо-западный ветер утром сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 21-25° тепла, днём 28-31° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 70-75 %, днём 45-50 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные дожди с грозами. В отдельных местах проливные дожди, град. Ночью и утром на горных территориях туман, восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днём 29-34° тепла. В горах ночью 13-18° тепла, днём 20-25°тепла.