На Каспии произошло землетрясение
3 апреля 2018 09:00 40
В азербайджанском секторе Каспийского моря во вторник произошло землетрясение магнитудой 3,0. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend
Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло в 01:54 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 56 километров. Подземные толчки не ощущались.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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