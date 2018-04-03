На Каспии произошло землетрясение

В азербайджанском секторе Каспийского моря во вторник произошло землетрясение магнитудой 3,0. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend

Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло в 01:54 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 56 километров. Подземные толчки не ощущались.