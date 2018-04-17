В Геранбое обнаружена ручная граната - ФОТО
В административном здании представительства Исполнительной власти Геранбойского района в селе Тапгарагоюнлу была обнаружена ручная граната.
Об этом говорится в сообщении Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Из центра службы "102" МВД и центра управления в кризисных ситуациях МЧС Азербайджана поступила информация о том, что в этом селе найдена одна ручная граната.
На основе полученных данных на данную территорию была направлена мобильная группа быстрого реагирования агентства. Его специалисты провели осмотр административного здания представительства, в результате была обнаружена граната F-1, которая была перенесена на соответствующую территорию агентства для обезвреживания.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!