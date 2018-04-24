Экс-депутат Гусейн Абдуллаев переведен в Бакинский СИЗО

Задержанный в Турции и доставленный в Азербайджан экс-депутат Милли Меджлиса Гусейн Абдуллаев переведен в Бакинский следственный изолятор Пенитенциарной службы министерства юстиции.

Об этом во вторник сказал Trend адвокат Абдуллаева Рухид Акберов, передает Day.Az.

Адвокат отметил, что сегодня Абдуллаев был переведен в Бакинский следственный изолятор номер один.

Отметим, что в 2012 году против Гусейна Абдуллаева было возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Абдуллаев скрылся, уехав из страны, и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

22 апреля он был задержан в Турции и передан следственным органам Азербайджана.

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