Экс-депутат Гусейн Абдуллаев переведен в Бакинский СИЗО
24 апреля 2018 18:22 162
Задержанный в Турции и доставленный в Азербайджан экс-депутат Милли Меджлиса Гусейн Абдуллаев переведен в Бакинский следственный изолятор Пенитенциарной службы министерства юстиции.
Об этом во вторник сказал Trend адвокат Абдуллаева Рухид Акберов, передает Day.Az.
Адвокат отметил, что сегодня Абдуллаев был переведен в Бакинский следственный изолятор номер один.
Отметим, что в 2012 году против Гусейна Абдуллаева было возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).
Абдуллаев скрылся, уехав из страны, и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
22 апреля он был задержан в Турции и передан следственным органам Азербайджана.
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