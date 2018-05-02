Женам футболистов сборной Англии предоставят охрану на время ЧМ-2018
2 мая 2018 06:23 100
Члены семей футболистов сборной Англии получат собственную охрану на время чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации Daily Mail, жены и подруги игроков полетят в Россию на борту официальной авиакомпании Футбольной ассоциации Англии (FA).
По соображениям безопасности, детали договоренностей между семьями футболистов и FA останутся в секрете.
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