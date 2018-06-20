Футболисты сборной Англии оседлали единорогов - ФОТО

Футболисты сборной Англии потратили выходной после победы над командой Туниса на отдых в бассейне и гонки на надувных единорогах. Фото в Twitter опубликовал полузащитник национальной команды Джесси Лингард, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На базе в ленинградском Репино Джесси Лингард, Джордан Пикфорд и Гарри Магуайр выясняли, кто быстрее придет к финишу. Часть футболистов не принимали участие в соревнованиях и остались позировать для фотографий с напарниками по команде.

18 июня сборная Англии обыграла команду Туниса со счетом 2:1. Исход матча решился в добавленное ко второму тайму время. После подачи углового Гарри Кейн остался один на дальней штанге и головой отправил мяч в сетку ворот Туниса.

Чемпионат мира по футболу-2018 продлится до 15 июля. Англичане в рамках группового этапа мундиаля сыграют также со сборными Бельгии и Панамы. Следующая встреча в этой группе состоится 24 июня.

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