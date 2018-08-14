Экс-чемпиону мира по боксу грозит 20 лет тюрьмы за насилие над дочерью

Бывший чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) Карлос Бальдомир (49-16-6, 15 КО) может надолго сесть в тюрьму. Прокурор в Санта-Фе (Аргентина) просит у суда дать 47-летнему экс-боксеру 20 лет. Его обвиняют в сексуальном насилии в отношении своей дочери, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Расследование началось еще осенью 2016 года, когда в полицию пришла с заявлением мать жертвы. Спустя год Бальдомира официально обвинили в преступлении, пишет BoxingScene.

Психологи, которые работали с девушкой, пришли к выводу, что она "рассказала логичную и связную историю", а не выдумала ее.

Следователи выяснили, что злоумышленник начал совершать противоправные действия еще в 2008 году, когда девочке было меньше 7 лет.

Напомним, Бальдомир ушел из бокса в 2014 году, проиграв три из четырех последних боев.

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